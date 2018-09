Vampyr: Update mit neuen Schwierigkeitsgraden kommt nächste Woche

PC XOne PS4

Ende Juli dieses Jahres kündigte der Entwickler Dontnod Entertainment ein neues umfangreiches Update für sein Action-Adventure Vampyr (Testnote: 8.5) an. Der Patch soll das Spiel um zwei neue Schwierigkeitsgrade erweitern. Nun gab das Studio auch einen konkreten Veröffentlichungstermin für die Aktualisierung bekannt. Diese wird laut dem Studio in der kommenden Woche, ab dem 26. September 2018, für alle unterstützten Plattformen verfügbar.

Mit den beiden neuen Schwierigkeitsmodi sollt ihr eure Spielerfahrung noch besser anpassen können. Wer sich lieber komplett auf die Geschichte fokussieren will, wählt den „Story-Modus“, in dem die Kämpfe leichter ausfallen. Wer stattdessen mehr Herausforderung wünscht, kann den „Hard-Mode“ wählen, in dem Gegner stärker sind und weniger Erfahrung bescheren. Neben den beiden neuen Schwierigkeitsgraden bringt das Update noch einige Optimierungen und Fehlerbehebungen, sowie die Unterstützung für Nvidias Photo-Tool Ansel auf dem PC mit sich.

Wer Vampyr noch nicht besitzt, kann das Spiel an diesem Wochenende für den PC günstiger erwerben. Der Titel wurde im Rahmen des Publisher-Sales von Focus Home Interactive auf Steam um 33 Prozent im Preis reduziert und ist aktuell für 33,49 Euro als Download erhältlich.