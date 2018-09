TGS2018: World of Final Fantasy Maxima im TGS-Trailer

PC Switch XOne PS4

Der Publisher Square Enix hat im Rahmen der derzeit laufenden Tokyo Game Show 2018 zum kürzlich angekündigten JRPG World of Final Fantasy - Maxima frisches Videomaterial veröffentlicht. Mittels des TGS-Trailers, den ihr unter der News zum Anschauen bereitgestellt findet, könnt ihr euch einen Ersteindruck von der erweiterten Version von World of Final Fantasy verschaffen.

World of Final Fantasy Maxima soll neue Final-Fantasy-Champions beinhalten, zudem wird ein sogenanntes "Avatar Change System" eingeführt werden. Dieses ermöglicht euch, die Kämpfe als bekannte Charaktere der Final-Fantasy-Serie zu bestreiten, beispielsweise als Yuna (Final Fantasy 10), Lightning (Final Fantasy 13) oder Noctis (Final Fantasy 15). Diejenigen unter euch, die bereits World of Final Fantasy für den PC oder die Playstation 4 besitzen,werden ein kostenpflichtiges Upgrade auf die neue Version durchführen können.

World of Final Fantasy - Maxima soll am 6. November dieses Jahres für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One erhältlich sein.