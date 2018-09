TGS2018: Die Gewinner der Japan Game Awards 2018

PC XOne PS4

Wie in jedem Jahr, so wurden auch 2018 die Gewinner der Japan Game Awards in der Kategorie "Games of the Year" zum Start der Tokyo Game Show bekanntgegeben. Den diesjährigen Grand Award erhielt Monster Hunter - World (zum Test, Note: 9.0), den Game Designers Award der Entwickler, wie wir euch bereits gestern berichtet haben, das Puzzle-Spiel Gorogoa.

Der Gewinner des letztjährigen Grand Awards, The Legend of Zelda - Breath of the Wild (zum Test+ mit Video, Note: 9.5), konnte auch in diesem Jahr einen Ehrung einstreichen. Ausgezeichnet wurde das Open-World-Actionspiel als "Global Japanese Product". Eine Sonderauszeichnung, wie ihn letztes Jahr die Playstation VR erhielt, wurde in diesem Jahr nicht verliehen. Nachfolgend findet ihr die vollständige Auflistung der Awards sowie der Preisträger:

Bestes Spiel / Grand Award

Monster Hunter - World

Sonderpreis des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie

Das Entwickler-Team der Nintendo Switch

Auszeichnung als japanisches Spiel / Global Award Japanese Product

The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Auszeichnung als ausländisches Spiel / Global Award Foreign Product

Auszeichnung für besonders hohe Verkaufszahlen / Best Sales Award

Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals

Game Designers Award

Gorogoa

Auszeichnung als herausragendes Spiel / Award for Excellence

Neben der Königsdisziplin "Games of the Year" werden von den Ausrichtern auch Preise in den Kategorien "Future", "Amateur" und "U18" vergeben. Die Verleihung erfolgt traditionsgemäß zu einem späteren Zeitpunkt, in diesem Jahr am 22. und 23. September.