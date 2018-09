The Bard's Tale 4: Patch-Roadmap veröffentlicht, der Erste erscheint heute

PC XOne PS4 Linux MacOS

Am Dienstag dieser Woche erschien mit The Bard's Tale 4 - Barrows Deep (zum Angespielt-Artikel) der offizielle Nachfolger zur Rollenspielhit-Serie der 1980er Jahre für den PC. Das verantwortliche Studio inXile hat die kurze Zeit seit der Veröffentlichung bereits genutzt und fleißig Informationen zu den kleinen Nickeligkeiten und Fehlern gesammelt, die den Start ihres Spiels begleitet haben. Bereits am Mittwoch gaben die Entwickler rund um Studiochef Brian Fargo einen Zeitplan bekannt, in dem sie ankündigten, wann ihr mit welchen Fehlerbehebungen und Optimierungen von Funktionen rechnen könnt.

Der erste Patch soll schon heute veröffentlicht werden. Mit ihm wollen die Entwickler für schnellere Ladezeiten auf herkömmlichen HDD-Festplatten sorgen, die Framerates optimieren, die Hardwareerkennung verbessern und den ersten Teil einer zweistufigen Widescreen-Optimierung auf den Weg bringen. Als Funktionserweiterung haben sie einen FOV-Regler (FOV steht für "field of view" oder auch "field of vision") angekündigt, mit dem ihr den Bildausschnitt des Spiels an eure persönlichen Vorlieben anpassen könnt.

Das zweite Update soll am nächsten Freitag, den 28. September, folgen. Geplant ist, dass dieser Patch weitere Performance-Verbesserungen enthält, Markierungen auf der Map (zum Beispiel die der entdeckten Save-Totems) hinzufügt, Balancing-Probleme behebt, Lokalisierungsfehler ausmerzt sowie weitere, kleine Bugfixes enthält.

Später, allerdings ohne ein Datum zu nennen, soll dem Spiel noch ein Legacy-Modus hinzugefügt werden, der euch eine, an die ursprünglichen Titel der Serie angepasste, rasterbasierte Bewegung durch die Spielwelt auch außerhalb von Kämpfen ermöglichen wird. Zudem soll dieser Modus weitere Optionen, wie zum Beispiel eine Deaktivierung der Mini-Map und Permadeath enthalten. Des Weiteren stehen noch der Support von Controllern sowie die Möglichkeit einer automatischen Sortierung des Inventars auf der ToDo-Liste von inXile. Die genaue Auflistung aller Details findet ihr in den Quellen verlinkt.

Abgesehen von den Bugfixes für die PC-Version, sollen in diesem Jahr ebenfalls noch die Fassungen für Linux und MacOS sowie Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.