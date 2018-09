Spider-Man: Sony nennt erste Verkaufszahlen

PS4

Schon kurz nach dem Release von Spider-Man (im Test) am 7. September 2018 hat gamesindustry.biz über den Verkaufserfolg des neuen Open-World-Action-Adventures berichtet und gab an, dass der Titel gleich mehrere Verkaufsrekorde brach. Nun hat sich auch der Publisher Sony selbst zu Wort gemeldet und erste konkrete Zahlen bekannt gegeben.

Wie Stephen Turvey, Playstations Global Senior Vice President of Sales und Head of North America Business Operations, gegenüber USA Today verriet, konnte Sony vor dem Release bereits mehr als eine Million Vorbestellungen verzeichnen, was einen weiteren Rekord für das Unternehmen bedeutet. In den ersten drei Tagen verkaufte sich der Titel dann mehr als 3,3 Millionen Mal. Laut Turvey wurden damit alle Erwartungen erfüllt und weit übertroffen.

Zwar nannte er keine konkreten Umsatzzahlen, USA Today rechnet aber mit dem Standardpreis von 59,99 US-Dollar und kommt damit auf einen Umsatz von rund 200 Millionen Dollar, was laut dem Nachrichtenportal auch die Wochenendkasse der letzten Verfilmung des Superhelden, Spider-Man - Homecoming (117 Millionen US-Dollar) bei Weitem übersteigt. Die 3,3 Millionen Verkäufe berücksichtigen allerdings auch die 399,99 US-Dollar teuren PS-Pro-Bundles mit dem Spiel, weshalb USA Today davon ausgeht, dass die Zahlen sogar noch höher ausfallen.