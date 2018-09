TGS2018: Final Fantasy Crystal Chronicles - Remastered Edition im TGS-Trailer

Switch PS4

Die vor kurzem von Publisher Square Enix angekündigte Final Fantasy Crystal Chronicles - Remastered Edition wurde nun im Rahmen der derzeit stattfindenden TGS 2018 mit einem Trailer bedacht, um auf die Neuauflage aufmerksam zu machen. Das Video haben wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt und verschafft euch einen optischen Ersteindruck des Titels.

Die überarbeitete Fassung des Rollenspiels soll wird nicht nur optisch überarbeitet werden, auch ein Online-Multiplayer-Modus hält Einzug ins Spiel, so das ihr mit bis zu drei weiteren Freunden gemeinsam euch in das Abenteuer stürzen könnt. Zudem soll es mit neuen Gebieten innerhalb der Dungeons auch zusätzliche Inhalte geben, die es in der Ursprungsversion noch nicht gab.

Der Release der Final Fantasy Crystal Chronicles - Remastered Edition, die für Playstation 4 und Nintendo Switch erscheint, soll im Laufe des nächstes Jahres stattfinden. Nähere Angaben zum Zeitraum wurde seitens Square Enix bisher noch nicht bekannt gegeben.