TGS2018: Devil May Cry 5 im neuen Trailer

Capcom hat im Rahmen der Tokyo Game Show 2018 einen neuen Trailer zum kommenden Action-Adventure Devil May Cry 5 (im TGS-Bericht) veröffentlicht. Das rund drei Minuten lange Video ist ein Mix aus Ingame-Zwischensequenzen und Gameplay-Szenen und zeigt die beiden Protagonisten Nero und Dante, wie sie mit den Dämonen in Red Grave City aufräumen.

Im Verlauf bekommt ihr verschiedene Kreaturen-Arten und Angriffskombinationen der beiden Charaktere zu sehen, wobei Dante nicht nur seine berühmte Klinge „Rebellion“, die Shotgun und seine beiden gravierten Kanonen „Ebony & Ivory“ einsetzt, sondern auch gerne sein Motorrad, das sich offenbar in zwei Teile spalten lässt, als Waffe missbraucht. Im Verlauf des Trailers könnt ihr auch einen Blick auf Dantes Dämonenform (Majin?) werfen. Devil May Cry 5 wird ab dem 8. März des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.