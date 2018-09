TGS2018: Neue Arena und vier Kämpfer für Dead or Alive 6 vorgestellt

PC XOne PS4

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2018 hat KOEI Tecmo eine neue Arena vorgestellt, in der ihr euch in Dead or Alive 6 die virtuellen Kauleisten verbiegen könnt. Außerdem wurden vier Kämpfer vorgestellt, die Fans der Reihe bereits aus alten Teilen kennen düften.

Bei der Stage Lost Paradise handelt es sich um einen prähistorischen Dschungel, in dem euer Gegenüber nicht das Einzige ist, das ihr bekämpfen müsst. Verteilt um die Arena herum liegen Dinosaurier-Eier, die bei der kleinsten Berührung platzen, außerdem warten ein Pteranodon sowie ein Tyrannosaurus nur darauf, ein Stück von euch abzuknabbern.

Die bekannten Kämpfer, die das Charakterfeld erweitern sind Ayane, Marie Rose, Honoka und Bayman. Einen ersten Blick darauf, wie die bekannten Charaktere im neuen Spiel aussehen, sowie auf die neue Stage, könnt ihr in der entsprechenden Screenshot-Galerie werfen.