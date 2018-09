TGS2018: PS-Vita-Produktion wird in Japan Ende 2019 eingestellt

PSVita

Sony will Ende des kommenden Jahres die Produktion seines Handhelds PS-Vita in Japan endgültig einstellen. Dies gab der Senior Vice President Hiroyuki Oda im Rahmen der aktuell in Chiba stattfindenden Tokyo Game Show gegenüber der Famitsu (via Gematsu) bekannt.

Die PS-Vita wurde erstmals im Dezember 2011 in Japan veröffentlicht. Nur rund zwei Monate später, im Februar 2012, folgte auch die Markteinführung in Nordamerika und Europa. Wie Shawn Layden, der Vorsitzende der SIE Worldwide Studios, im Juni vergangenen Jahres in einem Interview mit dem Time Magazine einräumte, konnte das Gerät im Westen nicht die „kritische Masse“ erreichen, weshalb ein Nachfolger eher unwahrscheinlich sei. Wie viele Einheiten des Handhelds bis heute weltweit über die Bühne gingen, ist zwar nicht bekannt, Rolling Stones’ inzwischen eingestellte Videospiele-Website Glixel schätzte die Zahl im September 2017 aber auf etwa 15 Millionen (via International Business Times), was nur ein Bruchteil der Playstation-Portable-Verkäufe wäre. Die PSP verkaufte sich weltweit etwa 80 Millionen Mal.