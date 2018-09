TGS2018: Judge Eyes angespielt: neues Open-World-Spiel der Yakuza-Macher

PS4

Das Wie-ein-Drache-Studio macht ein Nicht-wie-ein-Drache-Game? Genauer gesagt ein Wie-ein-ehemaliger-Anwalt-der-jetzt-Privatdetektiv-ist-Spiel? Nicht dran stören, es ist quasi Yakuza mit neuem Held.

Judge Eyes ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Wenn ich und Google Translate es richtig verstehen, spiele ich im neuen Werk der Yakuza-Macher Ryu Ga Gotoku Studio („Wie ein Drache“-Studio, passend zum japanischen Namen der Yakuza-Serie) einen Privatdetektiv. Das Spiel, das erst kürzlich angekündigt wurde, heißt Judge Eyes. Was für westliche Ohren seltsam klingt, umschreibt wohl irgendwie das Grundsetting: Ich bin der ehemalige Staranwalt Takayuki Yagami, aus dem ein leicht verratzter Privatdetektiv in einer kleinen Klitsche geworden ist. Man muss dazu wissen, dass die Hürden, Anwalt zu werden, in Japan extrem hoch sind, und man den Job zumindest nicht leichtfertig aufgibt. Was also ist passiert?

Seinen Ruf als Anwalt erlangte Yagami, als er den Freispruch eines gewissen Okubo Shinpei bewirkte – obwohl Japan eine Verurteilungsrate von über 98% hat (wer das komplett wahnsinnig findet: Anklage wird in der Regel nur erhoben, wenn der Staatsanwalt sich sicher ist, dass er den Fall auch „durchbringt“. Auch Vergleiche zwischen den Streitparteien geschehen vor etwaigen Gerichtsverfahren. Mit diesem Wissen kann man die Verurteilungsquote aber immer noch halb wahnsinnig finden). Dummerweise wurde derselbe Okubo Shinpei dann einige Zeit später wegen Brandstiftung und Mord doch noch zum Tode verurteilt, und die Reputation Yamasakis war dahin.

Das ist nicht unser Held Yagami, auch wenn er recht ähnlich aussieht, sondern ein korrupter Ermittler namens Azuya Ayabe.



Vom Staranwalt zum Privatschnüffler

In einem rein japanischen Video bekam ich erst mal diese Hintergrundgeschichte, etliche Morde und wohl auch weitere Rückblicke in die Vergangenheit unseres Helden serviert. Da eine zerstückelte Anwaltsreputation natürlich nicht genug ist, hat Yagami wohl schon als Jugendlicher seine Familie verloren. Nun lebt er in Kamurocho, und spätestens hier werden Yakuza-Kenner aufhorchen: Ja, selber, ans reale Tokioter Ausgehviertel Kabukicho angelehnter Schauplatz. Und ja, auch spielerisch sind die Anleihen sehr groß.

Euch erwartet wieder eine (vermutlich überschaubar große) detailierte Open World, ergänzt um zahlreiche Cutscenes, Kämpfe und Minispiele. Der Stil scheint mit aber etwas düsterer zu sein – irgendwie geht es bei den Yakuza spaßiger zu. In Judge Eyes (westlicher Arbeitstitel: Project Judge) hingegen fehlt ein wenig die Freude am Verbrecherdasein: Ein Asbestanzugträger (der vermutlich personengleich mit einem anderen Charakter, der eine Guy-Fawkes-Plastikmaske trägt) fackelt Häuser ab, schießt Leute über den Haufen und lässt einen Knopf zurück, auf dem eine Waage als Gerichtigkeitssmbol prangt.



Aufgebohrte Technik

Was mir beim Anspielen auffällt: Es scheinen noch mal ein Stück mehr Passanten in Kamurocho unterwegs zu sein, vermutlich einem Update der Engine geschuldet. Ich laufe also durch die nächtlichen Straßen und kann serienüblich in Schlägereien geraten, die ich serientypisch mit einem gutmütigen, kombobasierten Kampfsystem gewinne. Auch den Heat-Modus scheint es wieder zu geben.

Doch in der ersten Mission soll ich schleichen – passt, ich bin ja Privatdetektiv. Anscheinend soll ich einer Person folgen und sie belauschen oder fotografieren. Das ist auch gar nicht so schwer, zumal ich mich an durch mehrere blaue Rechtecke übereinander gekennzeichneten Stellen auf Tastendruck in Deckung begeben kann. Als nächstes soll ich (einfach durch Kreis-Tastendruck) eine Drohne übernehmen, und die macht dann ein Foto des Observierten, das mir aufs Handy überspielt wird. Außerdem kann ich meine Kamera zoomen.

Nachdem ich eine Weile geschafft habe, einem Baskenmützenträger auf den Fersen zu bleiben, wird die nächste Zwischenseqeuenz abgespielt. Nun ändert sich die Observierung zur Verfolgung, und ich jage zu Fuß dem Fliehenden durch die Straßen Kamurochos nach, dabei viel zu schnell rennend und auch mal über eine Bretterwand sprungen. Einmal muss ich bei verlangsamtem Spielablauf einem geworfenen Fahrrad ausweichen. Geworfen! Auf mich! Ein Fahrrad! Dann kommt es zum Kampf, der sich auch nicht weniger schmutzig und hart anfühlt als bei Kazuma Kiryu. Im Gegenteil. Ich kämpfe mit Kopf- und Kniestößen.



Die Kämpfe spielen sich wie eh und je, sprich: Auch weniger geschickte Naturen haben Erfolgserlebnisse, vor allem im (hier angedeuteten) „blauen Heat-Modus“.



Minispiel-Reigen

Yakuza wäre kein Yakuza, äh, Judge Eyes wäre kein Yakuza-Klon aus dem Yakuza-Studio vom Yakuza-Chefdesigner, wenn es nicht eine breite Palette an Ablenkungen, vulgo Minispiele genannt, gäbe. Einige Beispiele? Man wird wohl Verhöre im Multiple-Choice-Verfahren führen (eine Neuerung für die Serie), es gibt gleich zwei Schlösserknack-Sequenzen (zum einen das Einstellen eines typischen Tresor-Drehknopfes über erst den linken und dann den rechten Analogstick), Schlösserknacken in der „aufgeschnittenen Seitansicht“ (sprich, ich sehe die einzelnen Schlosszargen, die ich mit dem Dietrich gefühlvoll und in der richtigen Reihenfolge nach oben schieben muss, damit sie arretieren). Man wird zudem an Flippertischen spielen können.

Höhepunkt dürften aber X-League-Wettrennen mit der schon erwähnten Drohne sein, die wie schon in Yakuza Kiwami umfangreich konfiguiert und gemoddet werden darf. Das Rennen führt einmal rings um die Stadtkarte, über die Straßen, teils über dem bewegten Verkehr, aber auch mal durch ein Gebäude hindurch. Es geht immer lila Pfeilen nach, die den Kurs anzeigen, fliege ich durch blaue Kreise, gibt es einen Boost. Am Ende erscheint eine Rangliste, sodass ich sicher bin, dass sich diese Drohnenrennen durchs ganze Spiel ziehen werden, größtenteils vermutlich optional.

Damit nicht genug, gibt es auch eine Art VR-Modus, der gleichzeitig einem Brettspiel gleicht: Ich bewege mich auf einer durch Neonlicht-Muster verfremdeten Version der normalen Spielwelt von einem Feld zum anderen (es wird jeweils gewürfelt, wie weit ich vor darf oder zurück muss). Dann renne ich wie auf Schienen die „Straße“ entlang. Je nach Feld, auf dem ich lande, gibt es wohl optionale oder Zwangs-Kämpfe, oder eben auch mal das Öffnen eines Safes. Die Kämpfe spielen sich wie in der echten Welt, nur haben alle Kämpfer VR-Brillen auf (die eher wie kleine Sonnenbrillen mit blau leuchtenden Gläsern aussehen).



Durch Observierungsmissionen und andere „Polizeiarbeit“-Mechaniken möchte sich Judge Eyes von der Hauptserie abheben. Hier verhören Yamagi und der Ermittler Kuroiwa den weißgekleideten Kyohei Hamura, Boss eines Unterclans der Tojo-Yakuza.



Anspiel-Fazit: Wie ein Yakuza 7

Meine Beschreibung wirkt etwas verrückt und schwammig auf euch? Letzteres dürfte an mir liegen, ich versuche eben, mir einen Reim auf das Gesehene/Erlebte zu machen, bedenkt, dass ich die rein japanische Text- und Sprachausgabe nicht verstehen konnte. Dennoch erlaube ich mir ein Urteil zu Judge Eyes respektive Projekt Judge: Das wird kein waschechtes Yakuza-Spiel, aber doch ein sehr ähnliches Angebot in der grundsätzlich gleichen Spielwelt (es werden mit Sicherheit auch Yakuza auftauchen, darauf würde ich schwören). Es wird vielleicht ein wenig düsterer, vielleicht ein bisschen weniger abgedreht. Aber genau deswegen freue ich mich sehr drauf – zumal der immer zunehmend alte, aber immer schlagkräftigere Kiryu so langsam seine Glaubwürdigkeit bei mir zu verlieren drohte.

Zum Stichwort „drauf freuen“: In japanischen PSN-Store erschien gerade die Demo zum Spiel, der Erscheinungstermin ist der 13. Dezember 2018. Mal sehen, ob es Sega schafft, die englische Version irgendwann 2019 auf den Markt zu bringen.