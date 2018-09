THQ Nordic: Markenrechte an Alone in the Dark und Act of War erworben

PC 360 PS3 Wii andere

Der schwedische Entwickler und Publisher THQ Nordic hat sein Portfolio um zwei weitere bekannte Spielmarken erweitert. Wie das Unternehmen jüngst bekannt gab, habe man die Rechte an den beiden Spieleserien Alone in the Dark und Act of War von Atari Europe erworben.

Der letzte Ableger der Alone-in-the-Dark-Serie hieß Alone in the Dark - Illumination und wurde 2015 von Pure FPS und Atari veröffentlicht. Allerdings handelte es sich dabei um einen Third-Person-Shooter, der spielerisch kaum überzeugen konnte. Das Act-of-War-Franchise umfasst bisher das 2015 von Eugen Systems und Atari veröffentlichte Echtzeitstrategiespiel Act of War - Direct Action, das auf einer Geschichte des New-York-Times-Bestseller-Autors Dale Brown basierte, sowie die dazugehörige Erweiterung Act of War: High Treason, die 2006 erschien. Welche Pläne THQ Nordic mit den beiden Marken konkret hat, ist bisher noch nicht bekannt.