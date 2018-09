PS-Classic-Mini: EU-Lineup anders als in JP, Pre-Order bei Amazon [U]

andere

Update:

Inzwischen ist die Playstation Classic auch im deutschen Store von Amazon vorbestellbar. Der Preis liegt, wie im Vorfeld angekündigt, bei 99,99 Euro.

Originalmeldung:

Mit der Playstation Classic kündigte Sony gestern seine eigene Mini-Konsole an, die hierzulande noch Ende dieses Jahres erscheinen soll. Wie Hiroyuki Oda, der Senior Vice President von Sony Interactive Entertainment, nun in einem Interview mit der japanischen Famitsu angab, wird das insgesamt 20 Titel umfassende Lineup in Europa anders als in Japan ausfallen.

Welche Änderungen an der Auswahl konkret vorgenommen werden, wollte er zwar vorerst noch nicht verraten, versicherte aber, dass die fünf bei der Ankündigungen genannten Titel (Final Fantasy 7, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 und Wild Arms) in beiden Versionen dabei sein werden. Insgesamt soll das Gerät bekannterweise 20 vorinstallierte Spiele-Klassiker enthalten. Laut Oda werden die Spiele für jede Region „sorgfältig ausgewählt“. Diese sollen bei den Fans sehr beliebt sein und Playstation perfekt (in den jeweiligen Ländern) repräsentieren.

Die Playstation Classic wird nach Angaben des japanischen Herstellers pünktlich zu Weihnachten, ab dem 3. Dezember dieses Jahres erhältlich sein. Wie gut Sony den westlichen Markt mit dem Gerät zu beliefern gedenkt, ist nicht bekannt. Wer nichts riskieren und lieber früher als später zugreifen will, sollte aktuell einen Blick auf den britischen Store von Amazon werfen. Dort kann das Gerät bereits vorbestellt werden (im deutschen Store ist die Konsole noch nicht zu finden). Der Preis liegt bei 89,99 Britischen Pfund (umgerechnet etwa 102 Euro).