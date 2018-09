Gwent und Thronebreaker-Kampagne erscheinen im Oktober

PC XOne PS4

CD Projekt hat kürzlich die Veröffentlichungsdaten von Gwent - The Witcher Card Game sowie der Standalone-Storykampagne Thronebreaker - The Witcher Tales bekanntgegeben. Demnach erscheinen beide Spiele am 23. Oktober für den PC exklusiv via GOG, die Versionen für PS4 und Xbox One folgen am 4. Dezember.

In Thronebreaker - The Witcher Tales erlebt ihr eine Solo-Kampagne, in der es um Meve, die Königin von Lyrien und Rivien geht. Ihr Reich droht angegriffen zu werden, auf ihrer Rache-erfüllten Reise sollt ihr zudem viele Schauplätze erkunden und zahlreichen Charakteren begegnen. Zudem erwarten euch immer wieder Puzzles, während die Kämpfe im Gwent-Stil mit Karten ausgetragen werden. Um eure Armee zu stärken, sollt ihr außerdem Ressourcen sammeln müssen.