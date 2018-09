Castlevania: Symphony of the Night & Rondo of Blood bald für PS4?

360 XOne PS3 PSP andere

Konami plant offenbar, demnächst die beiden Metroidvania-Klassiker Castlevania - Symphony of the Night und Castlevania - Rondo of Blood für die PS4 zu bringen. Darauf lässt zumindest ein Eintrag in der Datenbank des koreanischen Rating-Boards schließen. Beide Spiele wurden unter dem Titel Castlevania Requiem - Symphony of the Night & Rondo of Blood für Sonys aktuelle Konsole geprüft. Es dürfte sich hierbei um die grafisch angepassten Neuauflagen für die Konsole handeln. Eine offizielle Ankündigung seitens des Entwicklers steht bisher noch aus.

Castlevania - Symphony of the Night wurde im Jahre 1997 für die PSOne veröffentlicht. 1998 folgte auch eine Umsetzung für Sega Saturn. Seit 2007 ist der Titel auch über Xbox Live Arcade und Playstation Network für Xbox 360, PS3 und PSP, sowie seit 2012 für die PS-Vita und seit 2016 im Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm für die Xbox One verfügbar. Castlevania - Rondo of Blood erschien 1993 für PC Engine CD und kam 2008 via Virtual Console für die Nintendo Wii.