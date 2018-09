TGS2018: Sony kündigt Playstation Classic im "Mini"-Stil mit 20 Spielen an

andere

Der japanische Hersteller Sony hat nun auch seine erste Mini-Konsole angekündigt. Das Playstation Classic getaufte Gerät im Design der ersten Playstation wird am 3. Dezember 2018 (also am 24. Geburtstag des Originals) veröffentlicht und soll 20 vorinstallierte Spiele-Klassiker enthalten. Die komplette Liste ist noch nicht bekannt, sicher sind aber die Titel Final Fantasy 7, Tekken 3, Ridge Racer, Jumping Flash und Wild Arms. Zum Lieferumfang der "Classic", die 45 Prozent kleiner ist als die ursprüngliche Playstation, gehören neben einem HDMI-Kabel auch zwei Controller für lokale Multiplayer-Modi.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch einen optischen Ersteindruck von der Konsole machen, die mit 99,99 Euro zu Buche schlagen wird.