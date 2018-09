Distance: Rennspiel sechs Jahre nach Kickstarter-Kampagne erschienen

PC PS4 Linux MacOS

Manche über Kickstarter finanzierte Spiele kommen spät, andere nie. Seit dem 18. September dieses Jahres kann sich der futuristische Arcade-Racer Distance in die erste Kategorie einordnen. Das im Oktober 2012 mit einem angestrebten Releasedatum von August 2013 erfolgreich finanzierte Spiel ist nach über sechs Jahren in Entwicklung vor wenigen Tagen in der Fassung 1.0 erschienen. Es ist der Nachfolger im Geiste von Nitronic Rush, einem Studienprojekt für DigiPen.

Bereits seit Dezember 2014 konnte das Spiel im Early Access gespielt werden, seit dieser Zeit gibt es auch einen Level-Editor; deshalb gibt es mittlerweile über zweitausend Community-Levels. Neu an der heute veröffentlichten Version ist der Adventure-Modus, der eine kurze Kampagne liefert. Ansonsten bietet Distance die Modi Zeitfahren, lokalen sowie Online-Multiplayer, Rennen auf zufällig generierten Strecken sowie VR-Unterstützung.

Eine PS4-Fassung soll ebenfalls in Zukunft erscheinen – Termin: „when it's ready“.