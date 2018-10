Digital Retro Park: Museum für digitale Kultur eröffnet in Offenbach

Bereits seit mehreren Jahren arbeitet der gemeinnützige Verein Digital Retro Park e.V. daran, ein Museum für digitale Technik und Kultur im Rhein-Main-Gebiet zu eröffnen, in dem man Retro-Rechner nicht nur anschauen, sondern auch aktiv ausprobieren kann. Aufgrund der schwierigen Suche nach dafür geeigneten Räumen konnten bisher jedoch nur verschiedene, zeitlich begrenzte Projekte realisiert werden. So wurde unter anderem zum 35-jährigen Jubiläum des Commodore 64 eine Ausstellung im Flipper- und Arcademuseum in Seligenstadt (zur Galerie+) organisiert und in den Zollamt Studios in Offenbach einen Monat lang eine Ausstellung über die guten Jahre von Atari gezeigt.

Nun hat das lange Warten jedoch ein Ende. Nachdem im Sommer ein Mietvertrag für rund 200qm Ausstellungsfläche in der Walter-Einkaufspassage mitten in der Offenbacher Fußgängerzone unterschrieben wurde, haben die Vereinsmitglieder viel Schweiß in die Renovierung und Ausstattung der Räumlichkeiten gesteckt.

Das Ergebnis könnt ihr euch am kommenden Samstag, den 13. Oktober 2018 in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ansehen. Dann wird das Museum feierlich und bei freiem Eintritt mit einem kleinen Rahmenprogramm eröffnet. Neben drei offenen Führungen wird die Band Melted Moon zweimal live im Cafe auftreten und ihre Game-Boys-8-Bit-Electro-Music zum besten geben. Außerdem habt ihr im Eingangsbereich die Möglichkeit, mit Bügelperlen Pixelbilder herzustellen.

Die genauen Öffnungszeiten des Digital-Retro-Parks sowie die Eintrittspreise im Regelbetrieb stehen derzeit noch nicht fest. Geplant ist aber, dass das Museum jeweils am Samstag geöffnet hat.