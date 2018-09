Medienrats-Vorsitzender kritisiert Hakenkreuz-Erlaubnis in Spielen

PC MacOS

In einem Beitrag auf der Seite M - Menschen Machen Medien kritisiert der Vorsitzende des Medienrates der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein, Lothar Hay, die Entscheidung der USK, verfassungsfeindliche Symbole in Videospielen in Einzelfällen zu gestatten. Grundstein hierfür war die Freigabe der Gamescom-Demo von Through the Darkest of Times (im Angeschaut-Bericht), einem Titel, der den Widerstand gegen die Nationalsozialisten im zweiten Weltkrieg thematisiert, trotz darin enthaltener Hakenkreuze.

Laut Hay sei die Entscheidung schlicht falsch. Die Gleichstellung von Filmen und Spielen ist seiner Meinung nach alleine deshalb nicht gerechtfertigt, weil die Wirkung von Gewalt in Games erheblich problematischer sei. So heißt es in seinem Artikel:

Das Besondere an der Wirkung von Computerspielen ist unter anderem ihre hohe Interaktivität oft mit selbst geschaffenen Aggressions-Figuren. Gewalthandlungen können beliebig wiederholt werden und sie werden belohnt, etwa durch Punkte oder das Erreichen eines höheren Levels. Mit der Ego-Shooter-Perspektive nimmt der Spieler gefühlt selbst die Position der Spielfigur ein.

Durch Hakenkreuze, den Hitlergruß und weitere verfassungsfeindliche Handlungen und Symbole werde diese Problematik nur weiter verstärkt. Seine Aussagen stützt Hay auf Studien, die ein gesteigertes Aggressionspotential bei Spielern von entsprechenden Titeln attestieren.

Hay betont aber, dass er keinerlei Probleme in der gesellschaftlichen Anerkennung von Videospielen sehe. Diese sei allerdings durch diverse politische Handlungen bereits in der Vergangenheit zur Genüge vorangetrieben worden.

Im Jahr 2017 eröffnete bereits die Bundeskanzlerin die Spielemesse Gamescom und im laufenden Jahr gaben sich dort Staatsminister und Ministerpräsidenten die Controller in die Hand. Selbst im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD verpflichtet, den Spielentwicklern finanziell zu helfen. Die gut vernetzte und durch Lobbyisten vertretene Games-Brache ist längst als wirtschaftlich relevante Größe anerkannt.

Jedoch nicht in Ordnung sei, eine öffentliche Debatte aufgrund von "raffinierter PR oder geschicktem Lobbyismus" zu umgehen. Diese müsse um jeden Preis stattfinden.

In einem offenen Brief auf Facebook reagierte Jörg Friedrich, Gründer und Game Designer von Paintbucket Games und Entwickler von Through the Darkest of Times , auf den Artikel. Erwartungsgemäß kritisch steht er den Aussagen von Hay gegenüber, solle sein Werk doch einen erzieherischen Auftrag erfüllen und nicht die NS-Zeit verherrlichen.

Die Aussage von Hay, Spiele sollen keine verfassungsfeindlichen Symbole beinhalten, vergleicht er mit der Beschlagnahmung des Comics Maus. Diesen habe Friedrich in seiner Kindheit gelesen und er habe ihm die Schrecken des dritten Reiches auf eine verantwortungsvolle Art und Weise nähergebracht. Bei seinen Eltern geschah dies durch die TV-Serie Holocaust. Und eben genau diesen Weg wollen er und sein Team mit Through the Darkest of Times gehen.

Was aber passiert, wenn in diesem immer weiterwachsenden Medium das dunkelste Kapitel der Geschichte nicht oder nur beschnitten erzählt wird? Es wird vergessen. Das will ich nicht und deshalb arbeite ich an einem Spiel über den historischen, zivilen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Denn wenn meine Eltern eine TV-Serie und mich ein Comic-Buch über Shoa und Nationalsozialismus aufgeklärt haben, dann wird für meinen Sohn vielleicht einmal ein Computerspiel diese Rolle einnehmen.

Auch geht er auf die Aussage zu Ego-Shootern von Hay ein und erklärt, dass keines der drei Spiele (Attentat 1942, Through the Darkest of Times, My Child Lebensborn), denen die USK trotz verfassungsfeindlicher Symbole eine Freigabe erteilt hat, ein Ego-Shooter sei.

Ebenfalls verweist er auf die Geschehnisse in Chemnitz und Köthen, bei denen Rechtsradikale auf den Straßen marschierten und verbotene Parolen skandierten. Außerdem verweist er auf die Partei AfD, die trotz ihres rechtsextremen Gedankengutes gerade dabei sei, zur stärksten Partei in Sachsen zu werden. Er sei sich sicher: Keiner der von ihm genannten habe ein Spiel mit NS-Symbolik darin gespielt.

Seinen Brief schließt Friedrich mit einem Zitat und einer direkten Bitte an Lothar Hay: