Sea of Thieves: Erweiterung „Forsaken Shores“ verspätet sich

PC XOne

Eigentlich sollte die kostenlose Erweiterung Forsaken Shores für das Online-Piratenspiel Sea of Thieves (im User-Artikel) bereits am morgigen Mittwoch, den 19. September verfügbar werden. Wie der verantwortliche Entwickler Rare nun bekannt gab, wird sich das neue Inhaltspaket um rund eine Woche verspäten. Die Veröffentlichung ist nun für den 27. September geplant.

Wie der Studio-Executive-Producer Joe Neate in einem Beitrag an die Community auf der offiziellen Homepage des Spiels erklärt, habe man während des letzten Testwochenendes mit den „Pionieren“ (Testgruppe bestehend aus ehemaligen Alpha-Spielern) ein komplexes Speicherproblem festgestellt, das zur Instabilität und Abstürzen führt. „Unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass wir ein stabiles, ausgefeiltes und fehlerfreies Erlebnis bieten, das alle Spieler genießen können“, so Neate. Die Verschiebung werde es dem Team ermöglichen, neue Fixes zu implementieren und weitere Tests durchzuführen, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Gratis-Erweiterung Forsaken Shores bringt mit „The Devil's Roar“ ein neues Gebiet ins Spiel, in dem auf einer der Inseln ein gefährlicher Vulkan brodelt. Nach jeder Eruption wird die Landschaft durch kleine Erdbeben erschüttert und mit Lava geflutet. Auch die Gewässer in der Umgebung werden gefährlich erhitzt, so dass die Spieler sich in Sicherheit bringen müssen. Um den Freibeutern am Land die Chance zu geben, rechtzeitig zu ihren Schiffen zu kommen, werden die von der Community lange geforderten Ruderboote ins Spiel eingeführt. Zudem gibt es verschiedene kleine Höhlen, die kurzfristig Schutz von den Gefahren bieten sollen. Außerdem kommt die neue Mission „Cargo Runs“ ins Spiel, die für die Händler-Allianz erledigt werden kann. Hier müssen die Spieler verschiedene Waren transportieren, ohne sie zu beschädigen.