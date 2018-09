Shadow of the Tomb Raider: In UK weniger Retail-Verkäufe als Vorgänger

PC XOne PS4

Die britischen Kollegen von Eurogamer.net haben die UK-Charts für diese Woche veröffentlicht. Wie diese zeigen, hat sich das am vergangenen Freitag gestartete Shadow of the Tomb Raider (im Test) auf dem zweiten Platz hinter Insomniacs PS4-exklusivem Spider-Man (Testnote: 9.0) positioniert. Dem Bericht zufolge ist Laras neues Abenteuer in Großbritannien nicht ganz so erfolgreich gestartet wie gehofft, zumindest, was die Zahlen im Einzelhandel angeht.

So konnte der Titel im Vereinigten Königreich nur etwa 70 Prozent der Verkäufe des 2013 erschienenen Erstlings Tomb Raider (Testnote: 9.0) generieren und schlug sich nur geringfügig besser als der Vorgänger Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0), obwohl der zweite Teil zunächst zeitexklusiv für die Xbox One erschien. Wie die Retail-Zahlen in den anderen Ländern aussehen, ist bisher noch nicht bekannt. Auch liegen derzeit noch gar keine Infos zu den digitalen Verkäufen des Spiels vor. Es bleibt also abzuwarten, wie sich der Titel am Ende im Vergleich zu den beiden Teilen der Reboot-Reihe schlägt. Platz drei in den UK-Charts konnte sich 2K Games' Basketballsimulation NBA 2K19 sichern. Nachfolgend die Top-Ten im Überblick: