TGS 2018: Square Enix mit Special-Stage für Final Fantasy 15

Das Japano-Rollenspiel Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) wird auf der anstehenden Tokyo Game Show (20. bis 23. September) eine eigene Special-Stage am Twitch-Stand haben. Dies gab der verantwortliche Entwickler und Publisher Square Enix über die offizielle Homepage bekannt.

Was genau auf der Bühne präsentiert wird, haben die Macher zwar nicht verraten, allerdings wurden für den Titel neue Episoden für Noctis, Lunafreya, Ardyn und Aranea angekündigt. Es ist also wahrscheinlich, dass Square Enix den Besuchern diese neue Inhalte zeigen wird. Die Präsentation soll am 23. September, um 11:45 Uhr (Ortszeit) starten und bis 12:15 andauern. Hierzulande wird ab 4:45 Uhr (deutscher Zeit) ein Livestream über Twitch verfügbar sein.