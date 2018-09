Kurz vor seinem Abflug nach Japan gibt sich Jörg im MoMoCa noch einmal die Ehre. Doch freilich sind die Japan-Dokus bei Weitem nicht das einzige Thema im heutigen Podcast.

In wenigen Stunden heißt es: Tschüss Jörg, viel Spaß in Japan! Um sich gebührend von euch zu verabschieden hat sich der GG-Chef noch einmal vor dem Podcastmikrofon eingefunden und bequatscht mit Dennis natürlich auch genügend Themen, die nichts mit dem Land der aufgehenden Sonne zu tun haben. Wie üblich verraten euch die beiden außerdem, was sie gespielt haben und beantworten eure Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:41 Einen wunderschönen guten Montagmorgen!

00:51 Dennis hat Muskelkater und Jörg freut sich auf Japan und die Gamescom-Doku

01:58 Was haben wir gespielt? Dennis hat sich weiter mit Spider-Man vergnügt

04:02 Ein kleiner Exkurs zu Spoilern in Spiel- und Film-Trailern...

04:54 ...den Jörg mit Shadow of the Tomb Raider untermauert, das er gespielt hat

06:22 Die Vorschau: Es erwartet euch die Woche ein Test zu Transference sowie eine Preview zu Assassin's Creed Odyssey . Außerdem werdet ihr natürlich Berichterstattung verschiedenster Art von der Tokyo Game Show erhalten, ebenso wie unsere Gamescom-Doku. Hauptmenü Folge 8 ist ebenfalls in der Mache.

sowie eine Preview zu . Außerdem werdet ihr natürlich Berichterstattung verschiedenster Art von der Tokyo Game Show erhalten, ebenso wie unsere Gamescom-Doku. Hauptmenü Folge 8 ist ebenfalls in der Mache. 09:19 Jörg erläutert, warum ihr keine Folge Dark Souls - Remastered verpassen solltet

verpassen solltet 11:15 Ein kurzer Einschub zu den Japan-Dokus 2018: Danke an alle Spender, noch Unentschlossene oder solche, die aufstocken wollen, haben bis heute um 23:59 noch die Gelegenheit dazu. Jörg erklärt außerdem nochmal in groben Zügen das Finanzierungsmodell.

18:13 Userfragenzeit! rammmses hat den letztwöchigen Einstiegsgag vermisst

hat den letztwöchigen Einstiegsgag vermisst 18:24 Despair erkundigt sich nach einem Attentat 1942 -Test

erkundigt sich nach einem -Test 19:06 Foederalist will unsere liebsten Spider-Man-Spiele wissen

will unsere liebsten Spider-Man-Spiele wissen 21:19 Die SdK als Audio-Podcast? So die Idee von Ridger

21:58 eblues2000 vermisst die GamersGlobal-Switch-Charts

vermisst die GamersGlobal-Switch-Charts 22:28 Welche Rituale gibt es in der GG-Redaktion fragt Claus

23:35 COFzDeep wundert sich, was Christoph und Dennis in Jörgs Abwesenheit treiben

wundert sich, was Christoph und Dennis in Jörgs Abwesenheit treiben 25:25 Tschüss und bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!