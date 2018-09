Halo Infinite setzt offenbar auf das Games-as-a-Service-Konzept

PC XOne

Im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles stellten Microsoft und 343 Industries mit Halo Infinite den nächsten Ableger der Halo-Serie vor. Außer einem kurzen Teaser und ein paar Infobrocken gibt es aber bis heute keine konkrete Details zu dem Titel. Bekannt ist nur, dass das Spiel die Geschichte nach den Ereignissen in Halo 5 - Guardians (Testnote: 8.5) weiterführen und sich wieder um den Master Chief drehen wird. Zudem soll der Titel eine offene Welt bieten und auf der neuen Slipspace-Engine basieren. Ein neues Jobangebot von 343 Industries verrät nun, dass Microsoft bei dem Spiel offenbar auf das „Game as a Service“-Konzept setzen will.

Gesucht wird ein Online Experience Design Director, der das Halo-Team ergänzen und laut Beschreibung die Entwicklung „einer Reihe von Games-as-a-Service-Elementen“ überwachen soll, darunter auch Spieler-Fortschritte „innerhalb und außerhalb des Spiels“, soziale und bindende Funktionen, die die Spieler dazu animieren sollen, mit ihren Freunden immer wieder zu dem Spiel zurückzukehren, sowie natürlich Mikrotransaktionen in dem Ingame-Shop. Überraschend ist diese Entscheidung nicht, da immer mehr Titel auf dieses Konzept setzen. Sobald Microsoft weitere Details zu dem Titel verrät, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.