Steam-Weekend-Deals: Bohemia-Interactive-Sale, Assassin's Creed & mehr

Steam bietet an diesem Wochenende im Rahmen eines Publisher-Sales diverse Titel von Bohemia Interactive zu reduzierten Preisen an. Unter anderem gibt es Rabatte auf Arma 3 (Testnote: 7.5), DayZ (Early Access) und die Memento Mori Collection. Zudem gibt es einen Rabatt auf das Assassin’s-Creed-Franchise, sowie weitere Titel, wie Injustice 2 (Testnote: 8.5), Tekken 7 (Testnote: 8.0) und Planet Coaster (Testnote: 8.5). Als Tagesangebot ist aktuell das physikbasierte Puzzle-Spiel Poly Bridge günstiger zu haben. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):