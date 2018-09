Sunset Overdrive: Fortsetzung laut Insomniac eine Zeitfrage

XOne

In der Vergangenheit machte Insomniac Games (Spider-Man im Test) mehrfach deutlich, dass man an einer Fortsetzung von Sunset Overdrive (Testnote: 8.0) interessiert wäre. Umgesetzt wurde das Vorhaben allerdings bisher nicht. Wie der Studio-CEO Ted Price jetzt in der neuesten Episode von IGN Unfiltered verriet, ist man nach wie vor an einem Nachfolger interessiert:

Ich denke eines der großartigen Dinge, wenn man ein neues Franchise startet, ist die Möglichkeit, diese fortsetzen zu können und dass die schwierigsten Entscheidungen bereits getroffen wurden. Bei einer etablierten Marke ist der Ton bereits gesetzt, der Charakter bekannt und man weiß, welche Kernmechaniken des Spiels funktionieren. Man weiß, was die Spieler mochten und was nicht. Eine Fortsetzung, sei es für Sunset Overdrive oder ein anderes Spiel, ist also eine gute Gelegenheit, den Fans etwas zu bieten, das deutlich besser ist als das Original und ich denke, dass wir bei Insomniac das eines Tages auch tun werden.

Die Umsetzung eines Nachfolgers sei laut Price allerdings nicht nur eine Frage des Wollens, sondern vor allem zeitlich eine Herausforderung. Er habe jedoch den Eindruck, dass es da draußen viele Leute gibt, die das Spiel mochten und sich einen Nachfolger wünschen. „Wir wurden auch wiederholt von den Fans nach einer Fortsetzung des Spiels gefragt“, so der Macher.

Wie Price schon in einem früheren Interview anmerkte, würde Insomniac einen passenden Partner brauchen, sollte man sich für die Entwicklung eines Sunset Overdrive 2 entscheiden. Dieser sollte imstande sein, das Spiel auf mehrere Plattformen zu bringen, denn die Fortsetzung würde „ein sehr umfangreiches Spiel“ werden. Nach der kürzlichen Veröffentlichung von Spider-Man kann man gespannt sein, welches Projekt das Studio als nächstes angehen wird.