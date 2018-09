Batman - The Enemy Within: Switch-Version hat einen Termin

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Bereits im Mai dieses Jahres wurde durch einen Eintrag in der Datenbank der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) bekannt, dass Telltales Episoden-Adventure Batman - The Enemy Within (im Test) in naher Zukunft auch auf die Switch portiert wird. Nun gab das Entwicklerstudio auch einen konkreten Veröffentlichungstermin für die Umsetzung bekannt. Wie die Macher via Twitter verrieten, wird der Titel ab dem 2. Oktober für die Hybrid-Konsole erhältlich sein. Der Release wird offenbar ausschließlich digital via eShop erfolgen.

Batman - The Enemy Within ist die Fortsetzung des 2016 erschienenen Abenteuers Batman - The Telltale Series (Testnote: 8.5) und ist seit August vergangenen Jahres bereits für Windows, Mac, Xbox One, PS4 sowie iOS und Android erhältlich. Was die Switch-Version kosten wird, hat Telltale noch nicht bekannt gegeben. Auf der Xbox One und der PS4 wird die „Complete Edition“ mit allen fünf Episoden des Adventures aktuell zum Preis von 29,99 Euro angeboten.