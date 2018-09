Assassin's Creed Odyssey: Goldstatus erreicht + Post-Launch-Pläne

PC XOne PS4

Assassin's Creed Odyssey (im gamescom-Anspielbericht) ist fertig. Wie Ubisoft jüngst über Twitter mitteilte, hat das kommende Action-Adventure den Goldstatus erreicht. Der geplanten Veröffentlichung steht somit nichts mehr im Wege. An die Fans gerichtet heißt es in dem Tweet: „Wir hoffen, dass ihr das Spiel genauso genießen werdet, wie wir die Entwicklung genossen haben. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, welche Pfade ihr im Spiel wählen werdet.“

Kurz vor der Goldmeldung zum Wochenende haben die Macher ihre Post-Launch-Pläne bekannt gegeben. Das Spiel setzt bekanntlich auf den traditionellen Season Pass, der einzeln zum Preis von 39,99 Euro, oder als Teil verschiedener Special Editions erworben werden kann und die Remastered-Version von Assassin's Creed 3 (Testnote: 9.0) enthalten wird. Diese wird ab März des kommenden Jahres auch einzeln digital und im Handel erhältlich sein. Mit Legacy of the first Blade und The Fate of Atlantis wird der Pass zudem zwei Erweiterungen umfassen.

Legacy of the first Blade wird im Dezember dieses Jahres erscheinen und sich dem ersten Träger der versteckten Klinge widmen. Dabei werdet ihr erfahren, weshalb die Assassinen seit jeher aus dem Verborgenen agieren. The Fate of Atlantis ist für den Frühjahr 2019 vorgesehen und lässt euch die namensgebende versunkene Stadt erkunden, in der ihr interessante Entdeckungen über die Erste Zivilisation machen und auf übernatürlichen Kreaturen treffen werdet.

Es sind darüber hinaus Inhalte geplant, die allen Käufern des Basisspiels zur Verfügung stehen werden. So wird der DLC The Lost Tales of Greece mit drei Geschichten über bekannte und neue Figuren aufwarten. Die einzelnen Episoden werden zwischen den Veröffentlichungen der beiden Erweiterungen erscheinen. Geplant sind zudem tägliche und wöchentliche Aufträge und Events, sowie neue Bossgegner und ein New-Game-Plus-Modus, die nach dem Release erscheinen.

Die aus Assassin's Creed Origins (Testnote: 9.0) bekannte Discovery Tour wird auch im neuen Spiel verfügbar sein und lässt euch die Geschichte und die Kultur Griechenlands erkunden. Auch für diese Tour hat Ubisoft erneut mit Experten und Historikern zusammengearbeitet. Assassin’s Creed Odyssey wird am 5. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht.