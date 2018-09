Retrokompott Folge 74: Französische Spiele Teil 3

Bereits zum dritten Mal entführen uns Patrick Becher und Robin Lösch in ihrem Podcast in das Land des amtierenden Fußballweltmeisters. Robin spricht mit Oliver Lindau aber natürlich über die wirklich wichtigen Dinge: Computerspiele und Publisher aus Frankreich. Für Gegengewichte aus dem deutschsprachigen Raum ist gesorgt: ein Interview mit Rolf Dieter Klein, dem Erfinder von Ports of Call und ein Quiz mit Monty Mole runden das Programm ab.

00.02.28 Heute sind mit dabei

00.07.36 Factor 5 Momente

00.03.29 Retro Facts: Französische Spiele Teil 3

02.28.56 Retro Mysteries: Monty Mole von Kraut und Rüben

02.59.31 Retro Talk: Interview mit Rolf Dieter Klein

03.43.53 Retro Play - das Resume: Master of the Lamps C64

C64 03.50.39 Retro Play - Was sollen wir spielen? Shadow of the Beast C64

C64 03.53.16 Retro Talk - Retro Stories 02: Der Vorhang wird gelüftet

04.37.25 Retro Today - Retro Gegenwart

05.08.24 Retromail: Eure Stimme im Retrokompott

05.23.24 Retro Credits: Kurz vor Schluss

05.34.49 Abspann

Die nächste Aufzeichnung findet am 28. September ab 22:00 Uhr statt. Seid live dabei auf mixlr oder teilt eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mit.