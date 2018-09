The King of Fighters 13: Galaxy Edition im GOG-Store + SNK-Sale

PC 360 PS3

Wie CD Projekt jüngst bekannt gab, ist der 2011 für Xbox 360, PS3 und iOS erschienene und später für Android und Windows (Steam) veröffentlichte Arcade-Beat-'Em-Up-Klassiker The King of Fighters 13 ab sofort auch DRM-frei über den GOG-Store erhältlich. Den Release feiern die Betreiber mit einem Rabatt und einem SNK-Sale, bei dem weitere Titel, wie Fatal Fury Special, Art of Fighting, Samurai Shodown 5 und Metal Slug X im Preis reduziert wurden. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):