Capcom Beat 'Em Up Bundle: Klassiker-Sammlung für PC und Konsolen [Upd.]

Update vom 17. September 2018, um 10:20 Uhr

Die PC-Version des geplanten Beat-'Em-Up-Bundles, die ursprünglich am 18. September über Steam erscheinen sollte, wird sich verspäten. Dies gab Capcom kürzlich über den eigenen Twitter-Account bekannt. Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt. Auch wurde noch kein neuer Veröffentlichungstermin genannt. In dem Tweet heißt es dazu:

Die Steam-Version von Capcom Beat 'Em Up Bundle wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen, als ursprünglich angekündigt. Wir werden bald ein neues Datum für Steam haben und danken euch für eure Geduld. Für PS4, Xbox One und die Nintendo Switch wird das Spiel nach wie vor am 18. September erscheinen.