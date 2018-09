Square Enix: Mehrere Final-Fantasy-HD-Portierungen angekündigt

PC Switch XOne PS4

Square Enix hat gleich mehrere grafisch überarbeitete HD-Umsetzungen seiner Final-Fantasy-Serie für verschiedene Plattformen angekündigt. So können Xbox-One-, PS4- und Switch-Besitzer ab sofort die Final Fantasy 15 - Pocket Edition HD auf ihren Konsolen spielen. Am 6. November dieses Jahres wird zudem World of Final Fantasy Maxima, eine, laut Beschreibung, „verstärkte“ Version (mit neuen Charakteren und Monstern) von World of Final Fantasy (Testnote: 7.0) aus dem Jahre 2016 für den PC und die drei Konsolen erscheinen.

Noch im Winter dieses Jahres soll darüber hinaus noch Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy folgen, eine Neuauflage von Final Fantasy Fables - Chocobo's Dungeon aus dem Jahre 2007. Der Release ist für die PS4 und die Nintendo Switch geplant. Ebenfalls für die beiden Plattformen soll im Laufe des kommenden Jahres noch eine Remastered Edition von Final Fantasy Crystal Chronicles erscheinen. Außerdem sind für 2019 HD-Versionen von Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster (Testnote: 8.5) und Final Fantasy 12 - The Zodiac Age (Testnote: 7.5) für die Xbox One und Nintendos Hybrid-Konsole geplant. Weitere Details zu den einzelnen Umsetzungen findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.