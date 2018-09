The Elder Scrolls Online: Vorschau auf kommende Inhalte

PC XOne PS4 MacOS

Bethesda hat die ersten Infos zu dem nächsten Downloadinhalt für The Elder Scrolls Online veröffentlicht. Dieser trägt den Titel Murkmire und wird zeitgleich mit dem Update 20 implementiert. In der Erweiterung verschlägt es euch in ein neues Gebiet, welches an der südlichen Küste von Schwarzmarsch liegt. Dabei werdet ihr den geheimnisvollen Saxhleel (die dem Rest Tamriels als Argonier bekannt sind) begegnen, während ihr die tiefsten Tiefen der Marsch erkundet und Geheimnisse über die Beziehungen zwischen den argonischen Stämmen und ihre heiligen Histbäume enthüllt. Natürlich gibt es auch neue Herausforderungen in Form von einzigartigen Gegnern, Gewölben und Quests. Als Belohnungen winken euch neue Gegenstandssets, Einrichtungsgegenstände, Stile und Sammlungsstücke.



Mit dem Update 20 werden neben vollständig zerstörbaren Brücken und Grenzwällen auch neue Außenposten in ganz Cyrodiil in das Grundspiel eingeführt. Außerdem sind Verbesserungen am Heimsystem geplant, sowie viele kleine Ergänzungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eure Charaktere in der Charakterauswahl neu sortieren zu können. Auch werden Änderungen am Kampfsystem vorgenommen, die für mehr Gleichgewicht in puncto Durchhaltevermögen über die Klassen hinweg sorgen, Kontermöglichkeiten für Schadenschild-Fähigkeiten und mehr Effektivität bei den passiven Fähigkeiten leichter und mittlerer Rüstung bringen sollen.



Während das Update für alle Spieler verfügbar sein wird, soll die Erweiterung zunächst nur für Mitglieder von ESO Plus und im Ingame-Kronen-Shop erhältlich sein. In Planung ist aber, dass die gesamte DLC-Spielerweiterung im November im Rahmen der täglichen Belohnungen erhältlich sein wird. Wie das genau ablaufen wird und wann die Erweiterung und das Update erscheinen werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.