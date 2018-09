Forza Horizon 4: Goldstatus, „Best of Bond“-Autopaket + neue Videos

PC XOne

Nachdem Microsoft und Playground Games gestern die Demo zu Forza Horizon 4 (im gamescom-Artikel) veröffentlicht haben, folgt nun auch die Goldmeldung für den Titel. Das Spiel befindet sich somit auf dem Weg in die Presswerke und wird pünktlich zum geplanten Release-Termin am 2. Oktober 2018 für den PC (via Windows-Store) und die Xbox One erhältlich sein.

Passend dazu haben die Macher auch das Autopaket Best of Bond angekündigt. Der DLC kann separat oder als Teil der „Ultimate Edition“ des Spiels erworben werden und bringt, wie der Name schon verrät, verschiedene Fahrzeuge des berühmten britischen MI6-Agenten mit der Dienstnummer 007 aus Bond-Filmen, wie Goldfinger, Der Mann mit dem goldenen Colt, Die Welt ist nicht genug, Im Geheimdienst Ihrer Majestät, Skyfall und Spectre mit sich.

Einige der insgesamt zehn Flitzer werden nicht nur den passenden Look, sondern auch entsprechende funktionierende Gadgets bieten, die ihr im Forzavista-Modus aktivieren könnt, darunter drehbares Nummernschild und ausfahrbare Rammstoßstange. Die Liste alle Fahrzeuge könnt ihr weiter unten einsehen. Das Paket umfasst zudem einige Ingame-Goodies, inklusive zwei Bond-Anzüge und sechs vorgefertigte Sprüche für den Multiplayer-Schnellchat.

Darüber hinaus hat Microsoft einen TV-Spot und vier kurze Clips veröffentlicht, die euch die einzelnen Jahreszeiten im Spiel präsentieren. Den Werbetrailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die anderen drei Videos haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.

Alle Fahrzeuge aus dem „Best of Bond“-Autopaket im Überblick: