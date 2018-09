Warhammer - Chaosbane: Diablo-ähnliches Action-RPG im Gameplay-Video

PC XOne PS4

Der Entwickler Eko Software und der Publisher Games Workshop haben ein erstes kommentiertes Gameplay-Video zum kommenden Diablo-ähnlichen Action-Rollenspiel Warhammer - Chaosbane veröffentlicht. Der neue Clip lässt euch einen ersten Blick auf ein Dungeon, inklusive dem Bosskampf gegen eine Mutalith-Wandelbestie, werfen.

Das Spiel ist in der Alten Welt, kurz nach dem Großen Krieg gegen das Chaos angesiedelt. Kaum hat das Imperium der Menschheit gesiegt, schon taucht eine neue Bedrohung auf, die das Gleichgewicht der Macht zu zerstören droht. Euer Abenteuer beginnt in den Kanalisationen von Nuln. Die alte Hauptstadt des Imperiums ist neben Praag eines der Schauplätze des Spiels.

Wie der Clip demonstriert, werdet ihr eure Missionen im Spiel nicht nur allein, sondern auf Wunsch per Knopfdruck auch mit anderen Spielern im lokalen Koop-Modus angehen können. Es gibt verschiedene Klassen, die jeweils eigene Fähigkeiten und Spielweisen mitbringen und sich gegenseitig unterstützen können. So kann der Krieger als Tank fungieren und alle Gegner auf sich ziehen, während der Nahkampf-schwache Magier diese aus sicherer Distanz zerlegt. Warhammer - Chaosbane soll im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.