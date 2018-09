Alan Wake wird als TV-Serie umgesetzt

PC 360

Das 2010 erschienene Action-Adventure Alan Wake (Testnote: 8.5) wird in naher Zukunft auch als TV-Serie adaptiert. Dies haben der Entwickler Remedy Entertainment und das Filmstudio Contradiction Films gegenüber dem Entertainment-Magazin Variety bestätigt. Als Showrunner und Autor für das Projekt konnte Peter Calloway (Cloak & Dagger, Legion) verpflichtet werden.

Seitens Contradiction-Partner Tomas Harlan heißt es zu der geplanten Umsetzung: „Alan Wake ist im Grund eine TV-Serie, die als ein Videospiel umgesetzt wurde. Es war Sams Vision und es wurde von diversen US-Serien, wie The Twilight Zone, Secret Window, Hitchcock und Northern Exposure beeinflusst. Als Schöpfer des Spiels, wird Sam Lake in der Rolle eines Executive Producers aktiv an der Gestaltung der Serie mitwirken. „Wir planen für diese Show eng mit Sam zusammenzuarbeiten. Er ist ein großer Teil dieses Projekts. Es ist sein Baby“, so Harlan.

Die Geschichte des Spiels soll laut Harlan als Basis für die Story der TV-Serie dienen, von der man sich dann weiterentwickeln möchte. Dabei will man auch andere Charakter aus dem Franchise in den Fokus rücken. Wie Lake ergänzt, könnten einige Ideen, die das Studio für einen potentiellen zweiten Teil hatte, ihren Weg in die TV-Adaption finden. Einen Release-Zeitraum gibt es bisher noch nicht, da sich das Projekt laut Harlan noch in einem frühen Stadium befindet und er erst im Oktober damit beginnen will, Angebote verschiedener Filmstudios zu vergleichen.