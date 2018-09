Nintendo Switch: Termin für Update 6.0.0 mit Online-Service

Switch

Nintendo hat auf der offiziellen Homepage den Veröffentlichungstermin für das Update 6.0.0 für die Switch bekannt gegeben, das den seit Langem geplanten Online-Modus an den Start bringt. Der Patch wird nach Angaben des japanischen Herstellers hierzulande in der Nacht vom 18. auf den 19. September 2018, um 2:00 Uhr (deutscher Zeit) aufgespielt. Aufgrund der damit einhergehenden Wartungsarbeiten wird der eShop bis 5:00 Uhr morgens nicht erreichbar sein.

Der Online-Service wird in Deutschland zum monatlichen Preis von 3,99 Euro an den Start gehen und kann alternativ auch vierteljährlich für 7,99, oder jährlich für 19,99 gebucht werden. Eine Familienmitgliedschaft mit bis zu acht Nintendo-Accounts wird 34,99 Euro kosten. Der Online-Service wird benötigt, um kompetitive oder kooperative Online-Titel spielen zu können (free-to-play-Spiele sind davon ausgenommen). Abonnenten werden darüber hinaus den Zugriff auf einen wachsenden Katalog klassischer NES-Spiele erhalten, können ihre Fortschritte durch Cloud-Service online speichern und profitieren von exklusiven Angeboten in Nintendos eShop. Weitere Details zum Online-Service findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.