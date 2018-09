Steam: Neue Filter erlauben unzensiertes Erotikspiel [Update]

PC

Update vom 15.9.2018:

Die Entwickler haben sich entschieden etliche Länder von dem Kauf über Steam auszuschließen, darunter auch Deutschland. Im Forum der Steam- Community erklären die Entwickler die Sperrung für Deutschland damit, dass Steam nicht die nötigen Altersverifikationen vornehmen würde, die hierzulande gesetzlich verlangt würden. Sie verweisen alternativ darauf, dass man in den gesperrten Ländern das Spiel aber über die Plattform Nutaku erwerben könne, die angeblich eine hinreichende Altersverifikation haben soll. Es bleibt abzuwarten, ob Steam etwas an seinem System zur Altersverifikation ändern wird, um solchen Problemen in Zukunft aus dem Weg zu gehen, oder ob ihr in Deutschland nie von der Erweiterung des Katalogs profitieren werdet.

Ursprüngliche News vom 14.9.2018:

Nach längeren Diskussionen, welche Grenzen im Angebot von Steam gesetzt werden sollen, hat Valve sich nun entschieden, das Angebot zu erweitern und über Filter zu regeln, ob ihr Spiele mit exzessiver Gewalt oder sexuellen Inhalten im Shop angezeigt bekommt. Bisher gab es erotische Spiele nur in zensierter Form auf der Plattform, doch damit soll nun Schluss sein.

Ab dem 14.9.2018 wird Negligee: Love Stories zum Kauf über Steam verfügbar sein. Bei dem Titel aus dem Dharker Studio handelt es sich um ein Gelegenheitsspiel im Bereich der Manga-Abenteuer, das unter anderem Nacktheit und Sex-Szenen im asiatischen Comic-Stil zeigt. Die Entwickler begrüßen es sehr, dass sich Steam solchen Inhalten nun auch öffnet, kritisieren aber zugleich, dass die Nutzer dafür extra die Shop-Einstellungen anpassen müssen – exzessive Gewaltdarstellungen sind nämlich grundsätzlich freigeschaltet.