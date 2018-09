Life is Strange 2: Green-Man-Gaming-Deal mit bis zu 32 Prozent Rabatt

PC XOne PS4

Life is Strange 2 ab 39,75 € bei Amazon.de kaufen.

Am 27. September wird die erste Folge von Life is Strange 2 offiziell erscheinen. Die zweite Staffel von Dontnods Episoden-Adventure umfasst in ihrer Fülle abermals fünf Teile. Wenn ihr das Abenteuer der Diaz-Brüder pünktlich zu Release spielen wollt, dann bietet unser Partnershop Green Man Gaming (GG-Partnerlink) ein interessantes Angebot: Als das aktuelle Spiel der Woche könnt ihr die PC-Version von Life is Strange 2 dort um 25 Prozent reduziert vorbestellen. Somit sinkt der Preis von 39,99 Euro auf 29,99 Euro. Gültig ist das Angebot bis diesen Sonntag, dem 16. September.

Alle GamersGlobal-Premiumuser dürfen sich über noch mehr Nachlass freuen. Auf eurer persönlichen Abo-Seite könnt ihr einen zusätzlichen Rabatt-Code generieren, der euch weitere zehn Prozent auf den bereits reduzierten Preis gewährt. In noch mehr Zahlen ausgedrückt bedeutet das, ihr zahlt nur 26,99 Euro für die gesamte Staffel Life ist Strange 2, was einen Gesamtpreisnachlass von 32 Prozent bedeutet! Alle weiteren Vorteile, die ihr als Premium-Abonnent genießen dürft, findet ihr auf der entsprechenden Infoseite. Als Vorbesteller erhaltet ihr zudem das Mascot Bundle, das Aufnäher und einen Schlüsselanhänger für euren Ingame-Rucksack umfasst.

In Life is Strange 2 erlebt ihr die Geschichte von Sean und Daniel Diaz, die nach einem tragischen Ereignis aus ihrer Heimatstadt Seattle, Washington, fliehen müssen und ihr Heil in Mexiko suchen. Der 16-jährige Sean muss sich fortan um seinen neunjährigen Bruder kümmern, nicht viel leichter macht die gesamte Angelegenheit, dass die beiden eine übernatürliche Kraft verbergen müssen, die ihnen innewohnt. Um welche Fähigkeit es genau geht, ist bisher noch nicht bekannt. Die Entscheidungen, die ihr im Spielverlauf trefft, werden sich serientypisch auf den weiteren Ablauf der Geschichte auswirken.