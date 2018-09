Synaptic Drive: Custom-Robo-Schöpfer arbeitet an einem neuen Spiel

Der japanische Entwickler Thousand Games arbeitet aktuell gemeinsam mit Kouji Kenjou, dem Schöpfer der Action-RPG-Serie Custom Robo, an dem neuen Spiel Synaptic Drive. Bei dem Titel handelt es sich um einen kompetitiven Shooter, in dem zwei Spieler gegeneinander antreten und dabei auf verschiedene Charaktere, Waffen und Einstellungen zurückgreifen können. „Unser Ziel ist es, ein hochqualitatives Spiel zu entwickeln, das auch in den eSport-Wettbewerben Verwendung finden kann“, so Kenjou, der das Projekt als Game Director verantwortet.

Als mögliche Plattform für die Umsetzung wird auf der offiziellen Homepage die Nintendo Switch angegeben. Derzeit befindet sich das Studio auf der Suche nach geeigneten Publishern und Geschäftspartnern. Ein erster Prototyp des Titels soll im Rahmen der anstehenden diesjährigen Tokyo Game Show (20. bis 23. September 2018 in Chiba) vorgestellt werden.