genDESIGN: Fumito Ueda spricht über sein neues Projekt

PS4

The Last Guardian ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Last Guardian ab 22,99 € bei Amazon.de kaufen.

Fumito Ueda, der Schöpfer von Shadow of the Colossus (Remake-Testnote: 8.5) und The Last Guardian (Testnote: 6.0), hat in einem Interview mit der japanischen wöchentlichen Famitsu (via Gematsu) über sein neues Projekt gesprochen. Hinweise darauf gab es von genDESIGN bereits Anfang dieses Jahres. Wie Ueda angibt, handelt es sich entgegen der Spekulationen der Fans nicht um eine Fortsetzung bereits bekannter Titel, sondern um eine komplett neue Marke.

Derzeit befindet sich die Entwicklung laut Ueda noch in einer Phase, in der Vieles ausprobiert und verschiedene Ideen getestet werden, um daraus einen Prototypen zu erschaffen. Eine klare Form hat das Projekt bisher noch nicht angenommen. „Wir arbeiten zunächst einmal an den Kernelementen des Spiels und werden diese dann anschließend zu einem beständigen Produkt zusammenführen. Dies ist aktuell unsere Herausforderung“, erklärte der Macher.

Die Entwicklung wird von Kowloon Nights teilfinanziert, einem Spiele-Fond, der unabhängige Studios weltweit unterstützt. Wie Ueda jedoch betont, fühle sich das neue Projekt nicht wie ein Indie-Spiel an, denn das Team habe etwas von dem Maßstab eines The Last Guardian oder Shadow of the Colossus im Sinn und sollte das Projekt tatsächlich so Groß werden, plant Ueda das Entwicklungssystem und das Team von genDESIGN signifikant zu erweitern.