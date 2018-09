Kingdoms of Amalur - Reckoning: Remaster benötigt Zustimmung von EA

PC 360 PS3

Ende vergangener Woche gab THQ Nordic den Erwerb der Rechte am Kingdoms-of-Amalur-Franchise bekannt. Einige Fans des 2012 erschienenen Action-Rollenspiels Kingdoms of Amalur - Reckoning (Testnote: 8.0) hoffen seitdem auf eine Fortsetzung, oder ein Remaster des Spiels. Doch während Ersteres ohne Weiteres möglich ist, braucht Letzteres offenbar eine Zustimmung von Electronic Arts, denn wie THQ in einer E-Mail an die britischen Kollegen von Eurogamer.net erklärte, besitzt der Publisher nach wie vor die Veröffentlichungsrechte für den Titel.

Dies bedeutet, dass jede Neuveröffentichung des Spiels zunächst eine Zustimmung des kalifornischen Unternehmens bekommen muss. Die Beziehung zwischen EA und 38 Studios wollte THQ nicht kommentieren und merkte an, dass man „nur“ die Marke erworben habe.