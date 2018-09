Spider-Man: New-Game-Plus-Modus angekündigt

PS4

Mit dem letzte Woche veröffentlichten Spider-Man (im Test) hat der Entwickler Insomniac Games ein Action-Adventure für die PS4 abgeliefert, das sowohl von Fans als auch der Presse gelobt wird und sich bereits nach wenigen Tagen auch finanziell zu einem Erfolg entwickelt hat. Das Team hinter dem Spiel möchte sich allerdings nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und arbeitet bereits an einem neuen Update, um bekannte Fehler zu beseitigen. Der Patch wird allerdings nicht nur Probleme im Spiel angehen, sondern auch einen Wunsch der Community erfüllen und den seit der Veröffentlichung geforderten New-Game-Plus-Modus einführen.

Mit dem besagten Modus werden die Hobby-Wandkrabbler ihr Spiel nach dem ersten Durchgang dann mit der erspielten Ausrüstung und Fähigkeiten noch einmal angehen können. Wann genau das Update zum Download bereitstehen wird, konnten die Macher zwar noch nicht genau sagen, gaben jedoch an, dass an dem Patch derzeit gearbeitet wird und dieser aktuell seinen letzten Feinschliff bekommt. Allzu lange dürfte es also nicht mehr dauern.