The Last Remnant: Square Enix kündigt Remastered-Version für PS4 an

PS4

Das Japano-Rollenspiel The Last Remnant (Testnote: 8.0) wird noch in diesem Jahr in einer grafisch überarbeiteten Remastered-Version für die PS4 erscheinen. Dies gab der verantwortliche Entwickler und Publisher Square Enix über die offizielle Homepage des Spiels bekannt. Die Veröffentlichung wird am 6. Dezember 2018 auf Sonys Konsole erfolgen.

The Last Remnant wurde ursprünglich im November 2008 für die Xbox 360 und rund vier Monate später, im März 2009, auch für den PC veröffentlicht. Die Remastered-Fassung wird nach Angaben des japanischen Spieleherstellers alle Ergänzungen der Windows-Version enthalten, soll aber auf einer aktuellen Grafik-Engine basieren und mit „hochauflösender Grafik“ aufwarten (die ursprüngliche Version des Spiels setzte noch auf Epics Unreal Engine 3). Mehr Details sollen am 22. September, im Rahmen eines Livestreams auf der Tokyo Game Show 2018, folgen.

Ob diese Neuauflage auch für den PC und die Xbox One umgesetzt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Zumindest ein Windows-Release ist wahrscheinlich, wurde doch sowohl der digitale als auch der physische Verkauf der Original-PC-Version Ende August ohne Angaben von Gründen eingestellt. In Japan wird der Titel zum Preis von 3.980 Yen (umgerechnet etwa 30 Euro) angeboten. Einen ersten kurzen Teaser könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: