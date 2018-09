PC Switch

In The Messenger schicken euch die kanadischen Entwickler Sabotage und Publisher Devolver Digital seit Ende August als Ninja auf ein Abenteuer, um den eigenen Clan und damit die letzten Menschen zu retten. Der Titel beginnt als 8-Bit-Plattformer beginnt, wandelt sich im späteren Verlauf aber in ein 16-Bit-Zeitreise-Abenteuer, das sich an diversen Elemente aus dem Metroidvania-Genre bedient. Warum es sich bei The Messenger um eine echte Perle handelt, verraten wir euch im Indie-Check.

Der geheimnisvolle Retter, der kurz zuvor die anrückenden Dämonen geplättet hat, überreicht euch die Schriftrolle. Euer Abenteuer beginnt.

Ihr seid der Messenger

Die Geschichte hinter The Messenger bekommt ihr in Dialogfenstern erzählt. Ihr lebt versteckt in einem Dorf am Rande einer Insel und gehört zu den letzten Überlebenden, nachdem eine Dämonenarmee einst alles ausgelöscht hat. Nun ist zwar seit Jahrhunderten nichts mehr passiert, aber die Dorfbewohner trainieren dennoch jeden Tag, um gewappnet zu sein, falls die Dämonen doch irgendwann zurückkehren sollten. In den Legenden ist auch die Rede vom Helden des Westens. Die letzten Menschen verlassen sich darauf, dass er irgendwann kommt und alle rettet.



Ihr wiederum startet als junger Ninja, der den Rebellen mimt und viel lieber die Welt erkunden möchte als in dem Dorf zu verenden. Geübte Gamer können bereits ahnen, was dann passiert: Während des Geschichtsunterrichts kehren nämlich die Dämonen zurück und machen erstmal alle anderen Ninjas platt. Bevor es aber verfrüht zum großen Showdown kommt, taucht ein geheimnisvoller Held auf, der die gemeinen Dämonen zunächst verscheucht und euch „einen Auftrag von hoher Wichtigkeit“ überträgt: Ihr müsst eine Schriftrolle zu drei Weisen auf die Spitze eines Gletschers bringen – ihr seid der Messenger.

Beim Ladenbesitzer könnt ihr gegen Zeitscherben (Anzeige oben rechts) Upgrades kaufen.

Unterhaltsames Sterben

Nicht lange rumschnacken, wir machen uns direkt auf den Weg, um unsere Mission zur Rettung der Welt zu erfüllen. The Messenger ist zu Beginn ein klassisches Action-Jump-and-run mit (ziemlich sicher nicht zufälligen) Parallelen zu Ninja Gaiden. Ihr seid mit einem Schwert bewaffnet, mit dem ihr Dämonen in den Levels beseitigt. Auf eurem Weg sammelt ihr Zeitscherben, die ihr im Laden gegen Upgrades eintauschen könnt. So verfügt ihr später über Kletterarme, Greifhaken und andere Gimmicks, die euch behilflich sind. Wer in den Levels gut aufpasst, entdeckt möglicherweise auch Eingänge abseits der eigentlichen Route. Dann habt ihr die Chance, „Siegel der Macht“ zu finden. Wenn ihr 45 davon habt, könnt ihr im Laden eine Kiste öffnen, in der euch „ein übermächtiges Upgrade“ versprochen wird.



Klasse ist der Humor in The Messenger. So entschuldigt ihr euch schon mal bei einem besiegten Endboss, weil nicht geklärt werden konnte, wer wen zuerst angegriffen hat. Besonders lustig ist es, wenn Quarble ins Spiel kommt. Der geflügelte Dämon taucht immer dann auf, wenn ihr das Zeitliche segnet und begrüßt euch mit Sprüchen wie: „Wenn du was drauf hättest, wären wir uns nie begegnet.“ Oder: „Spielst du das mit den Füßen, oder was?“ Quarble bringt euch zurück zum letzten Checkpoint.



Doch der kleine Kerl ist Geschäftsmann und rettet euer Leben nicht für lau. Von nun an begleitet er euch. Die Zeitscherben, die ihr sammelt, während er an eurer Seite ist, gehen direkt an ihn, bis eure Schulden beglichen sind und er kommentarlos wieder verschwindet. Und das muss unbedingt gesagt werden: Ihr werdet Quarble ziemlich häufig entlohnen müssen, denn Sterben gehört in The Messenger fast schon zum Alltag. Das Spiel ist nicht unfair designt, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem ganz schön hart. Zudem müsst ihr auch die Spielmechanik, etwa den Wolken-Doppelsprung, erstmal verinnerlichen. Habt ihr den den Einstieg aber erstmal gemeistert, flutschen auch anspruchsvolle Passagen immer besser.

Quarble, der kleine geflügelte Dämon, weicht euch zunächst nicht von der Seite, wenn er euch nach einem Tod ins Leben zurückholt. Schließlich möchte er als Dank mit Zeitscherben bezahlt werden.

Fazit

Wenn Publisher Devolver Digital hinter einem Spiel steht, ist das für mich immer ein Grund, mir das Spiel genauer anzuschauen. Ihre Spiele sind in der Regel mutig und weit abseits des Gewohnten. Und oft sind echte Perlen darunter, zu denen ich ab sofort auch The Messenger zähle. Angefangen bei den tollen Leveldesigns in schicker Retro-Grafik bis zur flotten Chiptune-Musik des Komponisten „Rainbowdragoneyes“. Zumal, und das ist ja das Wichtigste, auch die Spielmechanik voll und ganz gelungen ist. Auch der spätere Wechsel zwischen 8-Bit- und 16-Bit-Grafik und -Musik) ist mehr als gelungen. Der bereits erwähnte Humor krönt das Ganze noch.