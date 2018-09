Level-Ende erreicht! Hat auch nur gefühlte 27 Versuche benötigt.

"Mischung aus Geduldsspiel mit Plattformer-Elementen und Autos"

Viele Wege führen ins Ziel

Spielerisch ohne Einfluss, aber nett anzuschauen: der Tag- und Nachtwechsel.

Fetzige Chiptunes und Pixellook

Diese Züge lassen sich nur mit geschickt eingesetztem Boost ohne Unfall passieren.

Fazit

Genre: Auto-Puzzle-Geschicklichkeits-Geduldsspiel

Einzelspieler

Für frustresistente Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 7,39 Euro (Steam)

In einem Satz: Fahren, Crashen, Fluchen, neustarten – immer wieder.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Eigentlich bräuchte man zum Spiel des heutigen Indie-Checks gar nicht viel sagen – der Titel beschreibt es schon fast perfekt selbst:– zu deutsch: Fahren. Unfall bauen. Wiederholen. Nichts desto trotz wollen wir im Folgenden dann doch auf einige Details eingehen.Drive Crash Repeat stellt in 48 Levels eure Geduld auf die Probe. Ziel ist es, immer aberwitzigere Parcours mit einem Auto ohne Bremsen und schwammiger Lenkung zu überwinden. Auf den ersten paar Kursen gewöhnen wir uns noch an die Steuerung, umfahren Hindernisse und driften um erste Kurven, aber schnell stellt uns Drive Crash Repeat vor schwierigere Aufgaben. Dann gibt es plötzlich andere Verkehsteilnehmer auf den Straßen, die Hindernisse werden größer, die Kurven enger.Später müssen wir gleich mehrere Bahngleise mit Zugverkehr im Sekundentakt überwinden, was nur mit geschicktem Boost-Einsatz klappt. Nur, um dann drei Meter hinter den Bahnübergängen in einem Reifenstapel hängen zu bleiben und dann wieder fünf Versuche zu brauchen, um die absurd schnellen Züge zu passieren.In vielen Levels führen gleich mehrere Wege zum Ziel. Häufig sind das ein etwas längerer, dafür aber sichererer Weg und eine oder mehrere Abkürzungen zwischen engen Hindernissen hindurch. Manchmal gilt es auch, eine Lücke im Verkehr mittels Boost genau zu erwischen, um wichtige Sekunden für den Highscore zu erhaschen. Zudem befinden sich in jedem Level drei Sammelgegenstände, mit denen ihr weitere Autos freischaltet.Tarboosh Games setzen stilsicher auf Retro-Look mit Pixel-Charme. Die Levels teilen sich in drei Welten mit unterschiedlichen Grafiksets auf. Erst städtisch mit Parkplätzen und Strand-Promenaden, dann eine Welt nach der Zombie-Apokalypse mit lauter Fahrzeugwracks auf den Straßen und schließlich die Wüste. Alles ist mit unzähligen Objekten bepflastert, hin und wieder sind die Hintergründe animiert oder man scheucht einen Vogelschwarm auf. Außerdem gibt es einen Tag- und Nachtwechsel. Der hat zwar keine spielerischen Auswirkungen, dämpft aber durch die Abwechslung ein wenig die Frustration, wenn man dann zum vierzehnten Mal an ein und derselben Ecke hängenbleibt. Dazu ertönt passende Chiptunes-Musik. Grafik und Soundtrack bilden jedenfalls eine gelungene Einheit.Einerseits ist Drive Crash Repeat unglaublich nervig, eben durch die ständigen und fast unvermeidbaren Crashes. Andererseits ist das natürlich das Konzept. Die Befriedigung, wenn man dann im 37. Versuch doch endlich mal das Ende erreicht, ist dann auch umso größer. Grafik und Soundtrack motivieren definitiv für ein oder zwei Levels. Dann ist aber auch schnell die Luft raus, weil der Frustfaktor irgendwann zu groß wird. Aber genau diese Zwischendurch-Versuche und die Highscore-Jagd werden Drive Crash Repeat wahrscheinlich lange auf meiner Festplatte überleben lassen.