Shadow of the Tomb Raider Testbericht

In unserem Noten-Vergleich zu Shadow of the Tomb Raider führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Shadow of the Tomb Raider

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele 1,4

(Schulnote) Die [Entwickler] haben ein komprimiertes, düsteres und äußerst hübsches „Tomb Raider“ geschaffen, in dem die explosive Action zugunsten von intensiv-klaustrophobischen Schatzsuchen weitestgehend in den Hintergrund tritt. Gamona 9.0

v. 10 Es sieht nicht nur unglaublich gut aus, es ist auch abermals ein sehr motivierendes Spektakel [...] Wem aber schon die Vorläufer zu laut und zu actionreich waren, der braucht Lara auch auf den letzten Metern ihrer Origin-Story nicht begleiten GameStar /

GamePro 91

v. 100 Eine Actionheldin ganz nach meinem Geschmack, in einem Setting, das mich immer schon sehr interessiert hat, mit komplexen Rätseln, coolen Kämpfen und einer Kulisse, die mich zum Staunen bringt. [...] Jetzt [...] bin ich arg dagegen, dass das der letzte Teil sein soll. GIGA 8.5

v. 10 Der dritte Teil der Trilogie überzeugt durch seine wunderschöne Welt, in der das Klettern, Schleichen und Schwimmen viel Spaß macht und die Rätsel endlich wieder herausfordernd sind. Den Spielspaß trüben aber die über 450 Sammelobjekte oder die eintönigen Nebenmissionen. PC Games /

Videogameszone.de

90

v. 100 Das Gameplay wurde noch einmal verfeinert und mit interessanten neuen Möglichkeiten erweitert. Mehr Abenteuer, weniger übertriebene Baller-Action, Unterwasser-Sequenzen und gefährliche Tombs lassen mein Fanherz auf jeden Fall höher schlagen. Spieletipps 85

v. 100 Mit dem noch größeren Umfang und den wirklich sehr liebevoll dargestellten optionalen Gräbern, die weit mehr sind als nur Füllmaterial, punktet Shadow of the Tomb Raider bei genau den Spielern, die einfach nicht genug von gut gemachten Action-Adventures kriegen können. GamersGlobal 9.0

v. 10 Mir macht einfach alles Spaß, ob nun die Suche nach dem richtigen Weg, der Kampf gegen Trinity-Schergen und andere Feinde oder die regelmäßig eingestreuten Puzzles. Durch das Zurückfahren der Kämpfe gefällt mir der neue Teil sogar fast noch besser als die zwei Vorgänger.

Durchschnittswertung 8.9 *Zuletzt überprüft: 11.9.2018, 14:10 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.