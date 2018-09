Dead or Alive 6 erscheint am 15. Februar / Release-Trailer

PC XOne PS4

Wie Koch Media und Koei Tecmo heute bekanntgegeben haben, wird das Prügelspiel Dead or Alive 6 weltweit am 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xboxe One erscheinen. Im Zuge der Bekanntgabe des Release-Termins wurde ebenfalls ein Release-Trailer veröffentlicht, den ihr im Anschluss an diese News ansehen könnt.

Angekündigt wurde Dead or Alive 6 im Rahmen der E3 2018. Entwickelt wird das Fighting Game abermals von Team Ninja. Die Story soll viele altbekannte Charaktere mit einbeziehen, gleichzeitig aber auch einen neuen Kämpfer einführen. Wie der Release-Trailer vermuten lässt, wird die Geschichte Genre-typisch absurd ausfallen.