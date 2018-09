Larian Studios beenden Divinity-Serie zugunsten neuer Projekte

Mit dem kostenlosen Upgrade auf die Definitive Edition von Divinity - Original Sin 2 schließen die Larian Studios die Rollenspiel-Reihe nach 16 Jahren offiziell ab. Das gab Studiogründer Swen Vincke in einem Interview mit der PC Gamer bekannt und erklärte:

Wir haben nur eine begrenzte Zeit in unserem Leben und in dieser können wir nur eine bestimmte Anzahl Sachen machen. Wir haben bereits eine Menge Zeit darin investiert, bereits vorhandene Dinge zu verbessern. Die Leute vergessen, dass so eine Spieleentwicklung uns etwa drei Jahre beschäftigt. Und wenn du an deinen Lebenszyklus denkst, fragst du dich, wie viele dieser Projekte du umsetzen kannst. Es sind nicht allzu viele. Deshalb müssen wir uns weiterentwickeln und Neues ausprobieren.