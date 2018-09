GOG-Weekly-Sale mit Satellite Reign, Blackhole, King's Bounty und mehr

CD Projekt bietet mit dem Wochenbeginn neue DRM-freie Angebote in seinem GOG-Store. Bis nächsten Montag, den 17. September 2018, könnt ihr dort unter anderem Titel, wie Satellite Reign, Blackhole, IL-2 Sturmovik 1946, Elven Legacy, Men of War - Vietnam und verschiedene Spiele aus der King's-Bounty-Serie zu reduzierten Preisen erwerben. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben: