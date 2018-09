Shadow of the Tomb Raider im Launch Trailer + Eye-Tracking-Support

PC XOne PS4

Der Release von Shadow of the Tomb Raider (Preview) ist nur noch wenige Tage entfernt. Auf YouTube sickerte bereits der Launch-Trailer zum Action-Adventure durch, der bisher auf keinem der offiziellen Kanäle auftaucht. Der rund zwei Minuten lange Clip zeigt verschiedene Spielszenen und gewährt euch einen weiteren Einblick in die Geschichte des Spiels.

Darüber hinaus gab Square Enix kürzlich bekannt, dass Shadow of the Tomb Raider die Eye-Tracking-Technologie von Tobii Gaming unterstützen wird. Wer diese nutzen möchte, kann den Tobii Eye Tracker 4C zum Preis von 169 Euro über die offizielle Homepage des Herstellers erwerben und sich dabei eine kostenlose Kopie des Spiels sichern. Wie diese Technologie im Detail im Spiel funktioniert, könnt ihr in einem dazugehörigen Video bestaunen. Dieses findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Shadow of the Tomb Raider wird ab dem kommenden Freitag, den 14. September, für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.